Mudanya’da çark dönmüyor

Aktaş, “’Evciler’e lavabolar yapmak istiyoruz. Mudanya Belediyesi, ‘Yer benim’ diyor. ‘Buyurun siz yapın’ diyoruz. 4 senedir herhangi bir faaliyet yok. Benzer sıkıntıyı buradaki hemen her bölge için yaşıyoruz. Böyle bir mantık olmaz” dedi.

Başkan Aktaş, Mudanya’ya bağlı 10 köye teknik gezi yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Dr. Murat Ünal ve teşkilat üyeleriyle birlikte önce Mudanya Kumyaka ve Trilye bölgelerinde sahil incelemesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan tesisleri kontrol eden Başkan Aktaş, ardından sırasıyla Söğütpınar, Çamlık, Evciler, Emirler Yenicesi, Çayönü, Çekrice, Balabancık ve Ülküköy mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Mudanya’ya hizmet götürmekte zorlandıklarını söyledi. Yerel yönetimlerde dişli-çark uyumunun büyük önem taşıdığını, bu uyumda senkronize olamamanın hizmet ve yatırımları olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Aktaş, Mudanya’da bu durumu sıklıkla yaşadıklarını söyledi. Mustafakemalpaşa ya da başka bir ilçe belediyesiyle herhangi bir problem karşısında rahatlıkla görev paylaşımında bulunduklarını ve vatandaşın talebini en kısa sürede yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, Mudanya için benzer durumun söz konusu olmadığını anlattı. Mudanya’da gerçekleştirmek istedikleri yatırım ve hizmetlerin her defasında ilçe belediyesi tarafından engellendiğini, bu durumun adeta müzmin bir hal aldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Siyasette dişli-çark uyumu çok önemlidir. Bilhassa Büyükşehir Kanunuyla beraber. Mudanya’da biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Üzülerek söylüyorum, ‘Evciler’e örnek olsun’ diye, lavabolar tesis etmek istiyoruz. Mudanya Belediyesi diyor ki ‘Yer benim’. ‘Hadi o zaman siz yapın’ diyoruz. 4 senedir herhangi bir faaliyet yok. Böyle bir zihniyet olmaz” diye konuştu.

Sözde ulaşım master planı

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Mudanya Belediyesi tarafından ‘kamuoyu yoluyla’ kendisine iletilmeye çalışılan sözde ulaşım master planını da tenkit etti. 4 yılda 3 kez bile meclis toplantısına katılmayan bir ilçe belediye başkanının ulaşımla alakalı master plandan söz etmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, masa başında çizilmiş, hiçbir alt yapısı ve teknik dayanağı bulunmayan, çözüm üretmeyecek planla ahkâm kesilmeye çalışıldığını hatırlattı. Mudanya halkının bunun takdirini yapacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, “Seçim endeksli çalışan bir parti değiliz. Bizim genel başkanımız neredeyse yılın 365 günü bu heyecanı ortaya koyuyor. Mudanya halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah onlara daha çok hizmet edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.