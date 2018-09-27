Mudanya'da ehl-i beyt sevgisi anlatıldı

Bursa'nın Mudanya Müftlüğü tarafından düzenlenen konferansta ehl-i beyt sevgisinin önemi anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Cenksu Üçer'in konuşmacı olarak katıldığı konferans ilgi gördü. Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu açılış konuşmasında, “Günümüzde modern Kerbelâlar yaşanmakta. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, hoşgörü ile davranmalıyız” dedi.

Prof. Dr. Cenksu Üçer ise, Kur'an-ı kerimde belirtilen 12 aydan 4'ünün haram aylar olduğunu, bu 4 aydan birinin de muharrem ayı olduğunu söyledi. Üçer, muharrem ayı denildiğinde hicrî yeni yılın ilk ayının akıllara geldiğini ve hicretin hatırlandığını belirtti. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın hicretle beraber iki kurum ihdas ettiğini, bunlardan birisinin cami ve mescitler, diğerinin ise kardeşlik hukuku olduğunu anlatan Üçer, "Bugün biz Müslümanlar olarak, dünyanın her bir tarafındaki kardeşlerimizin hukukunun nasıl korunacağı ve nerede olursak olalım bu kardeşliğin gereğinin nasıl icra edileceğini düşünüyor ve ona göre hareket ediyoruz. Yeni Kerbelalâr yaşanmaması için topyekûn Peygamber efendimizin yoluna yapışalım. Onu kendimize rehber, bir mihenk taşı ve mizan kabul etmemiz gerektiğini unutmayalım" diye konuştu.