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19 Eylül 2017 13:20

Mudanya’da Gaziler Günü kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Gaziler Günü çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

Mudanya’da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 13:20


İskele Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenlere Kaymakam Faik Oktay Sözer ile protokol mensupları ile gaziler katıldı. Kurmay Yarbay Ali Kandemir, “Yüce Türk milletinin şanlı tarihi destanlar ve zaferlerle doludur, Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden hep başarıyla çıkmıştır. Bugün güçlü Türkiye’nin temelinde işte bu şanlı mücadele ve sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır” dedi.


Tekke-i Cedit Camii’nde şehitler ve gaziler için Kur’an-ı kerim ve mevlid-i şerif okundu. AK Parti ilçe teşkilatı da Mudanyalı gazilere Büyükşehir Sosyal Tesisleri’nde yemek verdi.




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