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02 Temmuz 2018 08:47

Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’inci yıldönümü Mudanya’da düzenlenen etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

02 Temmuz 2018 08:47

Yağlı direk yarışmasında Ferdi Tabak 19. Kez bayrağı alarak birinci oldu.


Bu yıl 91’incisi gerçekleşen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mudanya’da düzenlenen etkinlik ve yarışmalar ile coşku içinde kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalarına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, M.H.P Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Dnz. Bnb. Selçuk Kılıç, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, CHP ilçe Başkanı Ergül Batman,İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Samet Ali Kılıçoğlu, Liman Başkan Vekili Veysel Yaşar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Çelenk sunma törenin ardından Mudanya Liman Başkan Vekili Veysel Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.


Denizde yapılan etkinliklerde Protokol Sahil Güvenlik botundan Deniz Şehitleri için denize çelenk bıraktılar. Bursa Yelken Kulübüne bağlı Yelkenlilerin kortej geçişinin ardından sahil güvenlik botu yaptığı gösteri sonrası Mudanyalıları selamlasıyla büyük alkış aldı.


Yağlı Direk Şampiyon 19. Kez birinci oldu


Halk Kategorisi, Lisanslı Erkekler ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen 200 metre yüzme yarışlarının ardından, Kabotaj Bayramıyla özdeşleşen yağlı direk yarışması yapıldı. Geçen yılın şampiyonu engelli sporcu Şaban Danış 18 kere bayrağı kucaklayan Ferdi Tabak’a bu kez rakip olmadı ve Tabak 19. Kez yine bayrağı alarak Yağlı direğin şampiyonu oldu.


200 Metre Halk Kategorisi dalında; 1- Fırat Başarır, 2-Mert Kocaelli, 3-Batuhan Kara


200 Metre Lisanslı Bayan Elitlerde; 1- Ada Bozkurt, 2- Nazife İdil Özkan.


200 Metre Erkek Elitlerde; 1- Bartu Aslan, 2- Oğuz Şap, 3- Ege Karalar.


Sandal Kürek Çekme Yarışmasında; 1- Taşkın Doğruer, 2- Hüseyin Tokdemir


Dereceye girenlere protokol, madalya ve küçük altın takdim ettiler.




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