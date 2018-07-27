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27 Temmuz 2018 11:31

Mudanya’da kaldırımsız cadde ve sokaklarda vatandaşlar dükkân ve evlerine giremiyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bazı yerlerde kaldırımların iptal edilmesi üzerine sürücüler araçlarını sorumsuzca park ederken, vatandaşlar dükkân ve evlerine giremiyor.

Mudanya’da kaldırımsız cadde ve sokaklarda vatandaşlar dükkân ve evlerine giremiyor

27 Temmuz 2018 11:31

Yayalar ise yolun ortasından yürümek mecburiyetinde kalıyor.


Mütareke Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sırasında yollara kaldırımsız parke taşı döşendi. Kaldırımlar iptal edilince sorumsuz sürücülere gün doğdu. Araçlarını dükkân ve evlere sıfır park eden sürücüler bina sakinlerini mağdur ediyor. mahalle sakinleri ev ve dükkanlarına giremiyor.


Kapısının önüne sorumsuzca park eden bir kamyonet yüzünden işyerine giremediğini ifade eden Avukat Metin Sezgin, “Mütareke Meydanını yenileme çalışmaları sırasında çevre sokaklar granit taşlarla kaplandı. 12 Eylül Caddesi dahil, Ressamlar, Hükümet, Mahkeme, 1. Ünlü, 2. Sağlık, İkizçeşme, Bilgi ve Akıncı Abidinbey sokaklarında gelişi güzel yapılan araç parkları halkı canından bezdiriyor. Çalışma hürriyetimiz engelleniyor. Yaya ve araç trafiğini tanzim ve yaya kaldırımları hususu emniyetin ve belediyelerin sorumluluğundadır. Sokakta kaldırımların sökülmesi sebebiyle sıkıntı çekiyoruz. Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır ki, vatandaşı vatandaşla karşı karşıya getiriyor" diye dert yandı.




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