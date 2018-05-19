Mudanya’da kesilen ağaçlar ortalığı karıştırdı...

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, "Yapılan düzenleme Anıtlar Kurulu’ndan izinsiz. Ağaç kesmeme sözü verdiler. Ancak yangından mal kaçırır gibi burada ağaçları kestiler" dedi. Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da CHP’li vekilleri direnmeye davet etti.

İddiaya göre Mudanya Belediyesi 2 Şubat’ta Anıtlar Kurulu’na yazıyla müracat etti. Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal’a göre, Mütareke Müze Evi Meydan Düzenlemesi için Anıtlar Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak ellerinde izin belgesi olduğunu savunan CHP’li Mudanya Belediyesi düzenlemeyi başlattı. Bu kapsamda parktaki biri 100 yaşında palmiye ağacı olmak üzere 2 ağaç bir gece yarısı ansızın kesildi. Üstü örtülmeye çalışılsa da kesilen ağaçlar duyarlı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

CHP’lilerin kendilerine ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, burada bir basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 100 yaşındaki palmiye ağacının büyük motorlu bıçkı ile kesildiğini ifade eden Ünal, "Gerekli izinler alınmamış. Gizleme var, üstünü örtme var. Toprak ve çimlerle kesilen ağaçları kapattılar. Yapılacak imalatla ilgili büyükşehir belediyesi ile koordineli çalışılması gerekiyor. Mudanya halkına gerçek olmayan beyanlarda bulunuyorlar. Herkes kurallara uysun. Onlar her konuda milletin ve ülkenin birlik beraberliğine, iyiye gidişine engel oldukları için bizi de öyle zannediyorlar. Burada kesilen ağaçların hesabını Mudanya halkı adına sormak bizim hakkımız" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da binlerce zeytin ağacının sulanacağı barajın yapımı için 33 zeytin ağacı nakil edildiğinde ortalığı ayağa kaldıranları göreve çağırarak, "Her fırsatta ağaç üzerinden, yeşil üzerinden provokasyon çıkartmaya çalışan Chp Bursa Milletvekillerini kendi belediyelerine karşı “direnmeye” davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bir açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da ağaçların kuruduğunu savunarak, kesilen iki ağacın yerine zeytin ağacı dikti. Ağaçlara zarar verildiği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Türkyılmaz, "Onlar bizim bahçemizde ağaca zarar vermeye çalışan kurt dahi olamazlar. Teknik ekibimizle ve mühendislerimizle görüşüp, kurumuş olan iki ağacın sökülerek yerine zeytin ağacının dikilmesini istemiştik. Biz doğru olan ne varsa onu yaptık. Söz verdiğimiz her işi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz, Mütareke Meydanı Projesi’nin kaçak olduğu, projeye onay alınmadığı halde başlanıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan kesilen 100 yıllık palmiye ve diğer ağacın yeşil yaprakları ise dikkat çekti.