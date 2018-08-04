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04 Ağustos 2018 16:40

Mudanya’da park yasağı başladı

Bursa’nın sayfiye yerlerinden Mudanya’da Halitpaşa ve İpar caddelerinde park yasağı başladı.

Mudanya’da park yasağı başladı

04 Ağustos 2018 16:40


Bilhassa hafta sonları binlerce aracın giriş çıkış yaptığı Mudanya’da trafiği rahatlatmak maksadıyla Halitpaşa, 12 Eylül ve İpar caddelerinde UKOME kararıyla tam gün park yasağı başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ana caddelerde denetimleri sıklaştırdı. UKOME kararına göre, Bursa’dan ilçeye geliş yönü olan Halitpaşa’da park etmek tamamen yasaklanırken, Mudanya’dan Bursa’ya gidiş yönü olan İpar Caddesi’nde ise sol şerit tamamen yasaklandı. Araçlar sadece İpar Caddesi’nde sağ şeritte otobüs durakları hariç dörtlü flaşörlerle 15 dakika park edebilecek.


Sürücüler, Mudanya içine girmeden, Demirhane mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan oto park ile iskele çevresindeki oto parkları kullanabilecek.




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