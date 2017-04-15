Mudanya’da sanat dolu günler devam ediyor

Daha önce hamam olan ve Büyükşehir’in yaptığı restorasyonla sanat merkezine dönüştürülen Hasan Bey Sanat Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Nisan ayı boyunca sanat etkinlikleri düzenlenecek. 9 Nisan Türk halk müziği konseriyle başlayan etkinlikler 13 Nisanda Animasyon filmiyle devam etti. 14 Nisan tarihinde Türk sanat müziği konseri verilen merkezde programlar 30 Nisan’da Türk halk müziği konseriyle son bulacak. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği faaliyetler ücretsiz olarak vatandaşlara açık olacak.