Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 13:14

Mudanya’da sanat dolu günler devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmete kazandırdığı Mudanya Hasan Bey Sanat Merkezinde sanat programları düzenliyor.

Mudanya’da sanat dolu günler devam ediyor

15 Nisan 2017 13:14


Daha önce hamam olan ve Büyükşehir’in yaptığı restorasyonla sanat merkezine dönüştürülen Hasan Bey Sanat Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Nisan ayı boyunca sanat etkinlikleri düzenlenecek. 9 Nisan Türk halk müziği konseriyle başlayan etkinlikler 13 Nisanda Animasyon filmiyle devam etti. 14 Nisan tarihinde Türk sanat müziği konseri verilen merkezde programlar 30 Nisan’da Türk halk müziği konseriyle son bulacak. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği faaliyetler ücretsiz olarak vatandaşlara açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!