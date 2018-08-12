Mudanya’da yeniden yangın çıktı

Bölgede oturan vatandaşlar ise yetkili kurumlarca görevlendirilen işçilerden dert yandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde başlayan ve Bademli ile Çağrışan mahallelerini de etkileyen yangının ardından bugün villaların olduğu bölgede yeniden yangın çıktı. Saat 15.00 sıralarında Bademli Mahallesi’ndeki villaların yanında çıkan yangının dünkü yangından kalan korlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgede oturan vatandaşların yetkili kurumlarca olası bir yangın durumuna karşı görevlendirdiği işçilerin rahat tavırlarından şikayetçi olduğu ve işçileri daha dikkatli olmaları yönünde uyardıkları öğrenildi. Birçok alanda soğutma çalışmaları yapılmalarına rağmen korların halen kaldığı ve havanın rüzgarlı olması sebebiyle yeni bir yangın olasılığının yüksek olduğunu belirten mahalle sakinleri korlar sönene kadar önlem alınmasının faydalı olabileceğini belirterek görevlilerin bölgede birkaç gün daha kalmasını istedi.