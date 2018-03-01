Mudanya’dan Afrin’e yardım TIR’ı

yardım TIR’ı Afrin ve İdlib’teki mazlumlara gönderildi.

Mudanya İmam Hatip Okulları öğrenci ve velileri, öğretmenleri ve İHH gönüllülerinin yaptıkları yardımlardan oluşan TIR dualarla uğurlandı. Aynî ve nakdî bağışlarla alınan 20 ton un, 1 ton bulgur, 1 ton karışık erzak, 500 kilo bebe bisküvisi, 200 civarı sıfır kıyafet, kız öğrenciler ve gönüllülerin ördüğü onlarca atkı, bere ve bebek yelekleri Suriye’deki Türk askerinin kontrolündeki mazlumlara gönderildi.

Uğurlama törenine Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Suat Topal, Müftü Mehmet E. Soylu, Mudanya Ak Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatı ve Mudanyalılar iştirak etti. Mudanya İHH temsilcisi Ogün Karagöz, “TIR’ımızın mazlumlara gönderilmesine vesile olan herkesten ve bilhassa erzakların paketlenmesi ve TIR’a yüklenmesine yardım eden örgencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.