Mudanyalı eğitimcilere kurs

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eğitim yöneticilerine yönelik 'kapsayıcı eğitim' kursu düzenlendi.

Kapsayıcı eğitim yönetici eğitimi kursu, Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Okul müdürlerinin katıldığı kursa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Adem Keskin de iştirak etti. 'Her öğrenci eşit derecede önemlidir' anlayışı çerçevesinde, okulların bütün öğrencilere hizmet verebilecek bir hâle getirebilmesinin hedeflendiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya'da görev yapan bütün eğitim idarecilerinin periyodik aralıklarla bu kursa iştirak etmelerinin planlandığını söyledi.