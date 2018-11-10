Mudanyalı emlâkçiler aynı çatı altında toplanıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emlâkçiler dernek kurma çalışmalarına başladı.

Alaçatı Muhallebicisi'nde bir araya gelen emlâkçiler, sektörün Mudanya'daki durumunu görüşüp, kayıt dışı mücadele ile sektörün bir çatı altında toplanmasını sağlayacak dernek kurma kararı aldı. Mustafa Oğultekin, Mudanya'da kayıtlı bulunan emlakçilerin durumunu dile getirerek, en büyük meselelerinin ayakçı tabir edilen kayıt dışı emlâk işi yapanlara karşı tedbir alınmaması olduğunu söyledi. Oğultekin, kendi aralarında oluşturulmaya çalışılan rekabetin emlâkçilere bir kazanç getirmek yerine, aynı meslekte olanların arasını açarak kazanç kaybına sebep olduğunu vurguladı.

40 kadar emlâkçinin iştirak ettiği toplantıda, Mudanya'da sektörün gelişmesi ve müşterilerine karşı daha iyi hizmet verebilmek için aynı çatı altında toplanılması kararlaştırıldı. Kurulacak dernek bünyesinde toplanılması ve meslektaşların yeri geldiğinde birbirleriyle müşteri paslaşarak işin Mudanya dışına çıkmasının önlenmesi istendi.