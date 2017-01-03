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03 Ocak 2017 18:03

Mudanyalı genç teknik adam UEFA yolunda

Mudanyalı genç teknik adam UEFA yolunda

03 Ocak 2017 18:03

Antrenörlük kariyerine Mudanya Burgazspor Kulübü’nde başlayıp, geçen sezonda Yeşil Bursa Kulübü’nde görev alan Gökhan Türkyılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen davetin ardından UEFA B kursuna katılarak sertifika aldı.
A1. etabı 17-29 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da , 2. etabı 18-30 Aralık tarihleri arasında İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan genç teknik adam, UEFA B sertifikasının sahibi oldu. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Gökhan Türkyılmaz, Bursa’da UEFA B lisansına sahip en genç teknik adam oldu.
27 yaşındaki Gökhan Türkyılmaz, "Futbol ve üniversite tahsilim bittikten sonra hedefim uzman bir antrenör olmaktı. Katılmış olduğum bu eğitimlerin mesleğime katkısı büyük. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek maç ve performans analiz kursuna da katılıp, Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.



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