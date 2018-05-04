Mudanyalı öğrenciler Kidzania’ya uğurlandı

SYDV Mütevelli Heyeti tarafından alınan ay yıldızlı eşofman ve spor ayakkabılarla tek tip olarak İstanbul Üsküdar’a gönderilen çocukları, sabah saatlerinde Kaymakam Faik Oktay Sözer, SYDV Müdürü Saffet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıtaş ile birlikte aileleri ve vakıf üyeleri uğurladı. Özgüven gelişimi açısından son derece yararlı bir günübirlik faaliyet olacağını belirten Sözer, çocukların eğitimi, eğlence ile harmanlayacaklarını söyledi. Öğrencilerin, arkadaş grubu oluşturarak öğretmenlerinden yardım almaksızın görevlilerle birlikte mesleki tanıtım ve uygulama faaliyetlerine katılacaklarını belirten Kaymakam Sözer, Kidzania projesine iştirak eden çocukların sorumluluk, dayanışma, meslek ahlakının yanı sıra dürüstlük, dayanışma, cesaret, özgüven, uyum işbirliği gibi faydalar edineceklerini kaydetti.