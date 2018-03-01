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01 Mart 2018 11:50

Mudanyalı şairler Azerbaycan yolcusu

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu’na (ASKEF) bağlı Bursa Aşıklar Şairler ve Yazarlar Derneği (AYŞAD) üyesi Mudanyalı iki şair, Türkiye’den davet edilen 39 şair ve sanatçı ile birlikte Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin davetlisi olarak Bakü’ye gidiyor.

Mudanyalı şairler Azerbaycan yolcusu

01 Mart 2018 11:50


Azerbaycan’da 2-14 Mart 2018 tarihlerinde 12 gün sürecek programda hem Bursa’yı, hem de Mudanya’yı temsil edecek olan İsmet Gür ve Ömür Tantekin, şiirlerini de paylaşma fırsatı bulacak. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yaş kutlamaları ile Türklük Bayramı’na da katılacak olan Gür ve Tantekin, bu davetin kendilerini heyecanlandırdığını belirtirken, şiirlerinin ASKEF tarafından yayınlanacak dünyanın en büyük antolojisi olan "Avrasya Şairleri Antolojisi"nde yer alacak olmasından ötürü ayrı bir mutluluk duyduklarını söylediler.




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