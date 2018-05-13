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13 Mayıs 2018 19:34

Mudanyalı Türkmenler Dede Şenliklerine damga vurdu

Mudanya Yörük Türkmenleri Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hançerli Dede Şenliklerinde otağ kurarak misafirlerini ağırladı.

Mudanyalı Türkmenler Dede Şenliklerine damga vurdu

13 Mayıs 2018 19:34


Mudanya Hançerli Mahallesi’nde her yıl düzenlenen Dede Şenlikleri bu yıl yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. Dualar ve eğlencelerle ziyaretçiler güzel bir gün yaşadı. Bu güzel günün akıllarda kalan yanı ise Mudanya Yörük Türkmenleri Derneğinin kurduğu otağ oldu. Başkan Mustafa Oğultekin ve yönetiminin tizlikle hazırladıkları program kapsamında konuklarını ağırladılar. Konukları otağ başında karşılayan Yörükler konukların boyunlarına keyfiye takarak karşılayıp, otağ önünde çevrilen kuzu, bulgur pilavı ve ayran ikramında bulunarak, misafirperverlik örneği sergilediler.


Dernek Başkanı Oğultekin, yeni kurulan derneklerinde Yörük Türkmenlerini tanıtmak amacıyla kurdukları çadırda, misafirlerini en iyi karşılayarak onları mutlu etmeye çalıştıklarını ifade ederek, elleriyle ikramda bulundu.


Neden Hançerli Dedesi?


Hançerli Mahallesi Mudanya’nın güneybatısında, Tirilye Mahallesi’ne 18 km uzaklıktadır. Köyde, Hançerli Ali Dede adlı köyün kurucusu sayılan dedenin mezarı var. Bu kişi Orhan Gazi’nin damadı ve kumandanı olup, Devletin de hazinedarı. Bu nedenle, büyük bir hazinenin bulunduğu inanıcı yaygın durumda olup, her Hıdrellez burada piknik ve eğlence düzenlemektedir.


Aslında köy, eskiden Fatma Sultan’ın çiftliği idi. Fatma Sultan, Sultan Bayezıd’ın şehzadesi Sultan Mahmud’un kızı olup, onun lakabı Hançerli’dir. Köy, eskiden Hançerli Vakıfları’na ait olup, adının da bu kişiden geldiği ifade ediliyor. Hançerli ile Yörük Yenice arasında eski Köy Yeri olarak anılan mevkide bazı kalıntılar olup, 1934 yılına kadar Bursa merkeze bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Mudanya ilçesine bağlanmıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre Bursa’ya bağlı bulunan köyde 83 hane bulunuyordu. 1990 yılında 467, 1997 yılında 395 kişi yaşamaktaydı. Eski Yörük köyüdür. Büyükşehir yasasıyla şuan Mudanya’ya bağlı Hançerli Mahallesi’dir.




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