Mudanyalı Yörük Türkmenlere toplu katılım

Mudanya Yörük Türkmen Derneği, yeni üyelerini tanıttı. Konuklarını kapıda karşılayan Dernek Başkanı Mustafa Oğultekin ve yönetimi, 300 katılımın gerçekleştiği kahvaltıda hoşça vakit geçirdi. Kahvaltıya önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, Esnaf Odaları Başkanı Emir Ali Usta, Zeytin Tarım Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ve yönetimi, Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Tamaç, Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz, yeni üyeler ve konuklar katıldı.

Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Oğultekin, "Yörük Türkmenleri, Osmanlı’nın mirasçıları olarak tam bin yıldır bu topraklarda var olmuş ecdadın gerçek torunlarıyız. Atamız Osmanlı’nın kurucusu Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’nin torunları, Somuncu Baba, Emir Sultan Hazretleri’nin devam eden soyuyuz. Nüfusu 90 bine ulaşan, sevdalısı olduğumuz Mudanya’mızda 30 bini aşkın Yörük Türkmenleri yaşamaktadır. Çok sevdiğimiz memleketimizde her platformda var olmak, söz sahibi olmak, ulusça birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında farkındalık oluşturmak için bütün çaba ve gayretimizle çalışacağız" dedi.