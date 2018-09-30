Mudanya'nın ilk belediye başkan adayı belli oldu

Tokgöz “Mudanya'nın geleceğine Mudanyalıların karar vereceği, ben yaptım oldu anlayışının sona ereceği günler için hayırlı bir yola girdik ve bir karar aldık. Tek bir amacımız hedefimiz var. Hep birlikte sen ben demeden Türkiye'nin örnek toplumcu Belediyesini hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

Mudanya'da kahvaltılı basın toplantısında Mudanyalılar la bir araya gelen Tokgöz, "Herkes farklı ama herkes eşit olacak. Hep birlikte çocuğu, genci, yaşlısı, esnafı, iş adamı, öğrencisi, kadını erkeği köylüsü balıkçısı zeytincisi hep beraber yaşanabilir bir Mudanya için çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bu güzel şehrin bir genci olarak sizlerin desteğiyle sizler için gecemi gündüzüme katarak hiç durmadan çalışacağıma. Sorunların kısa sürede çözüme kavuşturarak, farklı projelerle yaşamaktan gurur duyacağınız bir Mudanya için söz veriyorum" diye konuştu.