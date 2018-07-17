Mudanya’nın ulaşım meselesini Büyükşehir çözüyor

Özellikle yaz aylarında Bursa’dan Mudanya’ya gelen ve ilçe merkezinden Kumyaka ve Trilye gibi dış noktalara ulaşan güzergahta yaşanan trafik yoğunluğu, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla çözüme ulaşıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ulaşım konusunda yaptırdığı ve UKOME gündeminde bekletildiği ifade edilen trafik çevrim planının, yetersiz olduğu ve Ulaşım Ana Planı 2018 çalışmaları kapsamında bilimsel verilere dayalı, detaylı olarak değerlendirileceği belirtildiği halde, söz konusu çalışmanın değerlendirilmediği intibaı oluşturuluyor.

Ulaşım hizmetlerinin planlayıcısı ve ana sorumlusu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli planlama anlayışıyla, bilimsel yöntemler ışığında hizmet vermeye devam ediyor.

Mudanya ilçe merkezi ile ilgili, bilimsel çalışmalardan biri olan ve ilçe merkezinin özel olarak değerlendirildiği, 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan ‘Bursa Ulaşım Ana Planı’na göre; özellikle sahil bölgesinde yayalaştırma uygulamasının, Mudanya Sahil Projesinin tamamlayıcısı olarak, Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa caddeleri üzerinde geliştirilmesi ve bu caddelerin araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Bu caddelerin yayalaştırılmasını sağlamaya yönelik 4 adet bölge otoparkı planlanmış, iki adet bölge otoparkı hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulmuş olup diğer otoparklarda da çalışmalara devam ediliyor.

2013 Ulaşım Ana Planı kararları doğrultusunda Mudanya İlçe Merkezi’ne yönelik uygulama projelerini geliştirmek amacıyla, güncelleme çalışmalarına başlanan ‘Ulaşım Ana Planı 2018’ kapsamında, ilçe merkezinde beş ana kavşak noktasında yaz yoğunluğu da dikkate alınarak trafik sayımları yapılıyor. Elde edilen bilimsel veriler ışığında ise ilçe merkezine yönelik turistik ve ticari faaliyetleri koruyacak ve destekleyecek şekilde bir planın hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Mudanya’da güvenli, hızlı ve sürdürülebilir ulaşım için sadece trafik çevrim planı gibi çalışmalar yerine, halen devam eden ‘Bursa Ulaşım Ana Planı 2018’in uygulamaya alınması önem kazanıyor. Bu kapsamda toplu taşıma, bisiklet, özel araç, yayalar ile engellilerin ulaşımını da içine alan çalışmaların gerekliliğine değinen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe merkezinde detaylı bir ulaşım etüdü yapıldığını kaydetti.

‘Bursa Ulaşım Ana Planı 2018’ çalışmaları kapsamında ise trafik sayım verileri, sirkülasyon planı, toplu taşıma planlaması, bisiklet yollarının yapımı, otopark alanlarının revizyonu, meydanların düzenlenmesi, söz konusu etüd, proje çalışmaları kapsamında değerlendirilerek, Mudanya ilçe merkezi ile ilgili çözüm önerisi sunulacağı da vurgulandı.

Mudanya Belediyesi’nin çözüm planı yetersiz

2018 yılı başında Mudanya Belediyesi tarafından Ukome Kurulu’na sunulan trafik çevrim planında, ilçe merkezinde Bursa Ulaşım Ana Planı - 2013 referans alınarak benzer şekilde Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa caddelerinde yayalaştırma uygulaması tavsiye ediliyor. Buna göre; İpar ve Değirmendere caddelerinin Doğu-Batı istikametinde tek yön uygulaması ve Su Deposu, Engin Adıyaman, Şehit Hakan Tamaç (Çevre Yolu olarak adlandırılan) caddelerinin, Bursa istikametinde tek yön uygulaması öneriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce, Mudanya Belediyesi tarafından sunulan ulaşım planı hakkında ilçede yapılan ölçümler ve değerlendirmeler neticesinde, bu önerilerin şematik olarak hazırlandığı ve herhangi bir trafik mühendisliği detayında tasarlanmadığı, bilimsel sayım verilerine dayanmadığı tespit edilmiş ve ilgililerine iletilmiştir. Mudanya Belediyesi’nden getirilen öneride, parklanma ihtiyacına çözüm oluşturmadığı gibi yeni darboğazlara da sebebiyet vereceği yapılan çalışmada anlaşılmıştır.