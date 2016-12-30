Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 13:39

Mudanyaspor’un yeni başkanı Hikmet İlhan

Mudanyaspor’un yeni başkanı Hikmet İlhan

30 Aralık 2016 13:39

Uzun bir süredir mali sorunlar yaşayan Mudanyaspor’da alınan olağanüstü kongre kararı sonrası yapılan seçime tek listeyle giren Mudanya Şoförler Otomobilciler Odası ve Mudanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hikmet İlhan açık oylama sonucu başkan seçildi.
Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede tek liste ile giren İlhan ve listesi seçilerek resmen Mudanyaspor’da göreve geldi. Çiçeği burnunda başkan Hikmet İlhan, "Mudanya’daki tüm çocukları kahvehane köşelerinden alıp spor yapması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Mudanyaspor hepimizin takımı. Bizim önceliğimiz Mudanyalı sporculara öncelik tanımak. İnşallah diğer takımlarda oynayan Mudanyalı gençleri de buraya getirerek, Mudanyaspor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız" diye konuştu.
Gerçekleşen olağanüstü genel kongrede seçilen yeni yönetimde Hikmet İlhan, Sedat Akgün, Melih Kasrad, Mustafa Bilgili, Erdoğan Oktay,Talat Cantürk, Ali Yıldız, Mustafa Özer Özçelik, Ahmet Geçim, Zafer Baştan,Hasan Demirtaş, Savaş Bayrak,Hüseyin Hatipoğlu, Ergün Güneş,Gürkan Bayraktar yer aldılar. Yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleşecek. Yeni yönetim yaptığı ilk açıklamasında Mudanyaspor’da Vahit İleri’den boşalan Teknik Direktörlüğe Şirin Berber’le anlaşma sağlandığını açıkladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç