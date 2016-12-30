Mudanyaspor’un yeni başkanı Hikmet İlhan

Uzun bir süredir mali sorunlar yaşayan Mudanyaspor’da alınan olağanüstü kongre kararı sonrası yapılan seçime tek listeyle giren Mudanya Şoförler Otomobilciler Odası ve Mudanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hikmet İlhan açık oylama sonucu başkan seçildi.

Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede tek liste ile giren İlhan ve listesi seçilerek resmen Mudanyaspor’da göreve geldi. Çiçeği burnunda başkan Hikmet İlhan, "Mudanya’daki tüm çocukları kahvehane köşelerinden alıp spor yapması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Mudanyaspor hepimizin takımı. Bizim önceliğimiz Mudanyalı sporculara öncelik tanımak. İnşallah diğer takımlarda oynayan Mudanyalı gençleri de buraya getirerek, Mudanyaspor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

Gerçekleşen olağanüstü genel kongrede seçilen yeni yönetimde Hikmet İlhan, Sedat Akgün, Melih Kasrad, Mustafa Bilgili, Erdoğan Oktay,Talat Cantürk, Ali Yıldız, Mustafa Özer Özçelik, Ahmet Geçim, Zafer Baştan,Hasan Demirtaş, Savaş Bayrak,Hüseyin Hatipoğlu, Ergün Güneş,Gürkan Bayraktar yer aldılar. Yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleşecek. Yeni yönetim yaptığı ilk açıklamasında Mudanyaspor’da Vahit İleri’den boşalan Teknik Direktörlüğe Şirin Berber’le anlaşma sağlandığını açıkladı.