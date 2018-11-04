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Mudanya'ya ziyaretçi akını

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya sahiline akın etti.

Mudanya sahil bandındaki yoğun kalabalık yüzünden yürümekte zorlanan vatandaşlar, çay bahçeleri ve çocuk parkında eğlendiler.


Bursalılar, hafta sonunu tatilini Mudanya'da geçirdi. Binlerce vatandaş, hafta sonu güneşli havayı görünce Mudanya sahil bulvarında soluğu aldı. Aileleriyle birlikte Mudanya'ya gelen Bursalılar, güneşli havada sahilin tadını çıkardı. Sahil bulvarında yürüyüş yaparak gününü geçirenlerin yanı sıra oltasını kapan balık tutmaya çalıştı. Çay bahçeleri ve çocuk oyun alanları dışında banklarda güneşlenen Bursalılar, balıkçı tezgahlarını da doldurdu.

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