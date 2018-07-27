Müdür yardımcılarını bıçaklayan öğrenci tahliye oldu

hakkında verilen 16 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanacak olan liseli genç tahliye edildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Kırcılar Lisesi’nde 26 Mart 2015 tarihinde meydana geldi. Sabah okula uyuşturucu kullanarak giden Batuhan Y.’nin durumunu fark eden öğretmeni okul yöneticilerine bilgi verdi. Müdür yardımcıları Batuhan Y’yi çağırıp görüşmek istedi. Batuhan Y.’nin üzerini arayan okul yöneticileri bir miktar esrar yakalayınca olayı polise bildirdi. Polis tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen Batuhan Y. İşlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşadıklarından okul yöneticilerini sorumlu tutan Batuhan Y. ertesi gün okula giderek müdür yardımcıları Yücel Akçay ve Adnan Ur’un odasının kapısını tekmelerle açtı. Camları kıran Batuhan Y. Yücek Akçay’ı sırtından Adnan Ur’u ise karnından bıçakladı. Olay sırasında kendi de yaralanan Batuhan Y. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan Batuhan Y. yargılamanın sonunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Batuhan Y.’nin avukatları kararı temyiz ederek Yargıtay’a gönderdi. Kararı inceleyen Yargıtay eylemin yaralamaya teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Yargıtay’ın kararı üzerine Batuhan Y. yeniden hakim karşısına çıktı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına uyarak Batuhan Y.’yi yeniden yargılama kararı aldı. Yaklaşık 3,5 yıldır tutuklu yargılanan Batuhan Y. duruşmaya SEGBİS ile katılırken müdür yardımcısı Yücel Akçay ise duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti Batuhan Y.’nin tutuklu bulunduğu süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi.