Müdürü şehit öğretmen Aybüke’yi anlattı, gözyaşları sel oldu

Duygu dolu anların yaşandığı paneli izleyenler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Hür Eğitimciler Topluluğu’nun şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına düzenlediği ‘Bir Hüznün Hikâyesi’ konulu 24 Kasım Öğretmenler Günü programında duygulu anlar yaşandı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği panele katılan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlköğretim Okulu’nun öğretmeni Mahmut Işık, 7 ay öğretmenlik yapan genç öğretmeni anlattı. Birlikte görev yaptıkları süre içerisinde Aybüke’deki azmin ve enerjinin herkesi kendisine hayran bıraktığını vurgulayan Mahmut Işık, “5 ay oldu onu kaybedeli. Çok farklı bir öğretmen rolündeydi. Henüz bir haftalıkken benden çocuklar için piyano istedi. Öğrencileriyle gündüz 3.30’a kadar ders yapar, sonrasında da onlara müzik eğitimleri verirdi. Okulumuz maalesef Bingöl’ün pek önde olmayan okullarından birisidir. Ona rağmen daha önce duymadığımız müzik aletlerini bize aldırdı ve öğrencilerine eğitimler vermeye başladı. Aybüke öğretmenimiz müziği çok severdi. Koridorlarda yürürken bile şarkı söylerdi. 50 öğrencimize gitar, piyano ve daha birçok müzik aleti konusunda dersler verdi” şeklinde konuştu.

Aybüke hocasına duydukları sevgileri anlatmaları için öğrencilerine yazılar yazdırdıklarını ve bu yazıları bir kitaba dönüştürdüklerini aktaran Müdür Işık, Aybüke öğretmenin şehit düştüğü günü de gözleri dolarak anlattı. Şehit edildiği gün Aybüke öğretmenin kırmızı bir elbise giydiğini açıklayan Işık; “9 Haziran günüydü. O gün karne dağıtılacaktı. İnanın o zaman kadar saçımda tek beyaz yoktu. O günden sonra oldukça fazla beyaz saçım çıktı. Aybüke’ye o gün, bir yılın bitti, 5 yılın kaldı dedim. Müdürüm 5 yıl da biter dedi. Öyle çıktı gitti. Ramazan ayıydı. Ben de eve gitmiş, dinleniyordum. 10 dakika sonra telefon çaldı. Hocam çabuk gelin, öğretmenlerimiz tarandı dedi. Koştuk, hastaneye gittik. Aybüke’yi gördüm. 15 dakika sonra da şahadet haberi geldi. Çok zor bir süreçti. Ancak öğrencileri de bizler de onu asla unutmayacağız. 7 ay bizimle kaldı. İnanıyorum ki bıraktığı iz hiçbir zaman silinmeyecek. O eylemde hedef belediye başkanıydı. Belediye başkanının aracından 21 kurşun izi çıktı. Kimseye bir şey olmadı. Ancak Aybüke öğretmenin bulunduğu araçtan tek bir kurşun izi çıktı. Şoförün kapısına değen bir kurşun, araçta 5 kişi bulunmasına rağmen arka koltukta ortada bulunan öğretmenimize değdi. Bir cuma günü, ramazan ayında, oruçluyken şehit oldu. Ülkemizdeki herkes de o günden beri bizi yalnız bırakmadı. Halen öğretmenimizin okulundaki müzik odasına enstrümanlar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin yarınları için yeni Aybüke öğretmenler olmanızı istiyoruz” diye konuştu.