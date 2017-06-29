Müezzin nöbet geçirince ezan yarıda kaldı

Edinilen bilgiye göre, Kırcalı Camii müezzini 50 yaşındaki R.Ç., 10 gün önce geçici olarak İshakpaşa Camii’ne görevlendirildi. İshakpaşa’daki son görevini icra etmek için minareye çıkan Müezzin, mikrofonu eline alıp öğle ezanını okumaya başladı. Ezanın yarısında sara nöbeti geçiren müezzin, fenalaşarak yere yığıldı. Ezanın yarıda kesildiğini fark eden cami imamı, minare girişine gittiğinde müezzinin nöbet geçirdiğini gördü.

İmam Mehmet Nuri Memiş, cemaatten doktor çağırmasını isterken, camide namaz kılmaya hazırlanan bir doktor, nöbet geçiren müezzine ilk müdahaleyi yaptı. Sara nöbeti geçiren müezzin, camiye çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müezzinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.