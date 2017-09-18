Müezzinoğlu: “İznik dünyaya lezzet dağıtıyor”

Müezzinoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve beraberindekiler ile hali ziyaret etti. İznik adeta dünyaya lezzet dağıttığını söyleyen Müezzinoğlu, “İznik, verimli topraklarıyla yılın hemen hemen her mevsiminde mahsul veren bir bölge. Çalışkan insanlarının işlediği topraktan elde ettiği ürünler bugün marka haline gelmiş durumda. Sebze ve meyve halini inceledik. Gördüm ki İznik İstanbul’un, ülkemizin ve hatta dünyanın sebze ve meyve ambarı. İznik adeta dünyaya lezzet dağıtıyor. Üreticimizin sıkıntıları var. Bizlere ilettiler, notlarımızı aldık. Ben İznikli üreticilerimizi takdir ediyorum” dedi.

Başkan Osman Sargın da, “Bakanımızla üretici ve tüccarlarımızı ziyaret ettik. Çiftçilerimizin ziyaretten duyduğu memnuniyet bizleri de mutlu etti. Çiftçi ve tüccarlarımıza bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.