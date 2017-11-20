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20 Kasım 2017 14:42

Müezzinoğlu’ndan Taban’a ziyaret

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Müezzinoğlu’ndan Taban’a ziyaret

20 Kasım 2017 14:42


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Müezzinoğlu’na AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ile meclis üyeleri eşlik etti. Mehmet Müezzinoğlu, İnegöl’ün AK Parti için önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Alper Taban’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Müezzinoğlu, “1 buçuk yıllık bu süre içerisinde inşallah İnegöl’ün her sokağına, her mahallesine ulaşmak lazım. Alinur Aktaş Başkanımız başarılı bir arkadaşımızdı. Zaten o başarı onu bu noktaya taşıdı. İnegöl’de AK Parti adına önemli bir merkez. Oy oranı, halkın desteği ve vatandaşın duruşu Gerçekten bu bizim borcumuzu katlamalı olarak arttırıyor, sorumluluğumuzu arttırıyor. Bu sorumluluğu başta sizin öncülüğünüzde teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle gece gündüz demeden çalışmalıyız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Taban, aldığı sorumluluğun şuurunda olduğunu ifade ederek, “Ekibimizle birlikte İnegöl’ü daha güzel bir geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.




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