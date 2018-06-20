Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:45

Müfit Aydın: "25 Haziran sabahı bayramımız olacak"

AK Parti Bursa Milletvekili ve 27.

Müfit Aydın:

20 Haziran 2018 16:45

Dönem AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Muhammed Müfit Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri öncesinde Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği temaslarla çalışmalarını sürdürdü.


Aydın, programına endüstriyel soğutma ve mutfak tasarımları üreten fabrika ziyaretiyle başladı. İşçiler ile birlikte yemekte buluşan Aydın, “25 Haziran sabahı bir bayrama uyanacağız. Türkiye güçlü lideri ve sorunlarını tek tek çözen partisi AK Parti ile hem istikrarını sürdürecek hem de gönül coğrafyası olan Müslüman coğrafyalar için umut ışığı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.


Aydın, taziye ve ev ziyaretlerinin yanı sıra Yiğitler ve Esenevler Mahallesi sakinleri ile buluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç