Müfit Aydın: "25 Haziran sabahı bayramımız olacak"

Dönem AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Muhammed Müfit Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri öncesinde Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği temaslarla çalışmalarını sürdürdü.

Aydın, programına endüstriyel soğutma ve mutfak tasarımları üreten fabrika ziyaretiyle başladı. İşçiler ile birlikte yemekte buluşan Aydın, “25 Haziran sabahı bir bayrama uyanacağız. Türkiye güçlü lideri ve sorunlarını tek tek çözen partisi AK Parti ile hem istikrarını sürdürecek hem de gönül coğrafyası olan Müslüman coğrafyalar için umut ışığı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Aydın, taziye ve ev ziyaretlerinin yanı sıra Yiğitler ve Esenevler Mahallesi sakinleri ile buluştu.