Müftülükten her liseye gençlik kulübü...

Ulucami'de güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ifade eden Turan, "Bundan sonra Ulucami'de misafirlerin ziyaretleri tek noktadan gerçekleştirilecek" dedi.

Yapılan faaliyetler ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Bursa İl Müftüsü İzani Turan, tarihi camilerdeki ziyaretçileri için düzenlemeye gittiklerini söyledi. Turan, “Özellikle Ulucami ve Emir Sultan ile ilgili şikayetler had safhaya çıkmıştı. Ulucami sadece Bursa'nın camisi değil. Uluslararası nitelik arz eden bir camimizdir. Zaman zaman dış ülkelerden gelen misafirlerin uğradığı ecdat yadigarı mabedimizdir. Bazen cami adabına hiç uymayan sorunlarla karşı karşıya kaldık. Herkes bu camiyle kim sorumlu diye paylaşımlarda bulundu. Ulucami'den sadece bir sorumlu değiliz. Vakıflar, valilik ve belediyeden sonra biz müdahil olabiliyoruz. Müftülüğün müdahil olduğu alan caminin giriş kapısından başlar. Mihrap, minber ve kürsüden bizler sorumluyuz. Ziyarete açık bir cami olması hasebiyle gelen misafirlere müdahalede çok yetersiz kalıyoruz. Bunun için belediyeden güvenlik elemanları istedik. Hatta o elemanların sayısını şuanda 26'ya çıkardık. İçeride de bir takım tedbirler aldık. Önümüzdeki süreçte yönlendirici levhalarımız olacak. Ayrıca gelen ziyaretçilerimiz için tek bir noktadan camiyi incelemeleri ve rehberlerinde orada bulunması sağlanacak” dedi.

Yaz aylarında verilen Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin haricinde okullarda da eğitim vermeyi düşündüklerini belirten Turan, “Lisede okuyan öğrencilerimize yönelik yaz okulu başlattık. İlkokulu okuyan çocuklara yaz kursu açılıyordu. Daha sonraki dönemler kayıp dönemlerdi. Bu kardeşlerimizle irtibatı kesmemek için her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız. Onlar vasıtasıyla öğrencilerle ilişimi koparmayalım istiyoruz” diye konuştu.