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07 Ağustos 2018 22:39

Muharrem İnce, İznik’te yol kenarındaki dükkandan bir sandık elma aldı

CHP’de kurultay sesleri kesilmezken, Muharrem İnce’ inin yolu İznik’ten geçti.

Muharrem İnce, İznik’te yol kenarındaki dükkandan bir sandık elma aldı

07 Ağustos 2018 22:39

Otomobilini kendisi kullanan ve korumasız gezen İnce, seyahat sırasında Orhangazi karayolu Çakırca köyü mevkiindeki meşhur Kabak Evine uğradı. İnce, tezgahta satılan dalından taze koparılmış bir sandık elma satın aldı. Kabak Evi sahibi Ragıp Ablay ile selfie çekinmeyi de ihmal etmeyen İnce, önünde asılı olan “Açsanız, paranız yoksa çekinmeyin. Yolunuz düştüğünde ödersiniz. Olmazsa helal olsun insanlık öldü deseler de bizim hala umudumuz var” afişine dikkat çekti.


İnce, Ablay’a "Hala böyle insanlar var mı? Seni tebrik ediyorum" diyerek yoluna devam etti.




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