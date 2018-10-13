Mühendislerden yerli üretim ve tüketim çağrısı

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Genel Başkanı Kemal Kaptaner, dernek olarak yerli üretim ve tüketime kafa yorduklarını belirterek, "Son 2 buçuk 3 aydır yaşadığımız ekonomik belirsizliğe karşı ilaç olarak en etkili tedavi hep bir ağızdan, yerli üretelim, yerli tüketelim diyoruz" dedi.

Bursa'da Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından ‘Yerli Sanayi ve Teknoloji' Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Mimar Sinan Mühendisler Birliği Genel Başkanı Kemal Kaptaner, "Son 2 buçuk 3 aydır yaşadığımız ekonomik belirsizliğe karşı ilaç olarak en etkili tedavi hep bir ağızdan, yerli üretelim, yerli tüketelim diyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz dernek olarak bu sürece kafa yoruyorduk. Bir takım etkinliklere de başlamıştık. Bursa'da da bunu bir adım öteye taşıyalım diyoruz. Bursa gerçekten sadece otomotiv değil, makine, tekstil, yan sanayi olmak üzere birçok sektörün üretim merkezlerinden birisidir. Çok kullandığımız bir kavram var. Ekosistem oluşturmak. Bursa bunu başaran bir şehir. Gerek üniversiteleri, gerek STK'larla, gerekse milletvekilleri ile bunu gerçekleştiriyor. Bizim geleneğimiz laftan çok icraat yapmak. Tüm arkadaşlarımız akademisyenler olsun, mühendisler, mimarlar olsun bir fiil elin taşın altına koyarak çalışan arkadaşlar. Yerli sanayi, yerli teknolojiden söz edeceksek, üniversitelerimiz, bürokratlar, milletvekillerimiz ve STK'lar mutlaka olmazsa olmaz bir paydaştır. Bu yüzden STK kavramını çok önemsiyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, "Bizim TÜBİTAK olarak 2 ana fonksiyonumuz var. Bu yıl 55'inci yılımızı kutladık. Türkiye'nin bilim, sanayi, teknoloji ekosisteminde destekleyici bir kurumuz. Araştırmanın hem akademiye hem sanayiye hem insan kaynaklarının geliştirme sürecinde destekleme noktasındayız. Bir diğer tarafta da araştırmayı ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde özellikle savunma, havacılık, uzay ve güvenlik gibi konularda araştırma yapan bir kurumuz" diye konuştu.

2006 ile 2016 yılları arasındaki verilere göre ülkedeki gayri safi milli hasıla oranı ile Ar-Ge'ye ayrılan paydaki artıştan memnun olduklarını dile getiren Mandal, "Buradaki en önemli nokta sanayi yüzde 35'lerden şu an yüzde 54'lere ulaşmış durumda. Bir diğer ana faktör tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısı 43 binden 100 bine ulaşmış durumda" dedi.