Muhtar böyle bayıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kutlanan 19 Ekim Muhtarlar günü programında konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, konuşmasının son bölümünde fenalaşarak yerde düştü. Biranda panik havasının yaşandığı alanda muhtar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Atatürk anıtında program düzenlendi. Düzenlen program saygı duruşu istiklal marşının okunmasının ardından muhtarlar derneği tarafından anıta çelenk bırakıldı. Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapmak için kürsüye çıkan dernek başkanı Resul Kaymak, konuşmasının son bölümünde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Alanda biranda panik havası yaşanırken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi alanda bulunan muhtarlar tarafından yapılan Muhtarlar Derneği Başkanı daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.