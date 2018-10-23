Muhtarlara atık pil kutusu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, atık pillerin bertaraf edilmesi için mahalle muhtarlıklarına pil toplama kutusu yerleştirdi.

Nebatî yağların toplanmasından cam şişe ve ambalaj kutularının kaynağında ayrıştırılması gibi hem doğal kaynakları korumak, hem de ekonomiye katkıda bulunmak maksadıyla bugüne kadar birçok geri dönüşüm çalışmasına öncülük eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, şimdi de atık pilleri topluyor. Daha önceki yıllarda okullara ve kurumlara verilen atık pil toplama kutuları bu kez mahalle muhtarlarına dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje çerçevesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarına atık pil kutularını teslim etti.

Atık pillerin mahallelerde ayrı toplanmasının önemine dikkat çeken Başkan Kurtulan, "Çevre koruma şuurunun arttırılması maksadıyla 2008 yılından beri Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte yürüttüğümüz atık pil toplama projesi her geçen gün karşılığını buluyor. Önceki yıllarda atık piller kamu kuruluşları, okullar, halk eğitim merkezi ve süpermarketlerde bulunan noktalarda toplanırken, şimdi bu uygulamayı bütün mahallelerimize yayıyoruz. Vatandaşımızın bu noktalara ulaşımını daha kolaylaştırıyoruz. Bu maksatla 131 mahallemizin muhtarlık binalarına bu kutuları yerleştiriyoruz. Her muhtarımıza bir adet toplama kutusu verdik. Biriken atık piller periyodik aralıklarla ekiplerimizce alınarak TAP Derneği'ne teslim edilecek. Bu konuda başta vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, üç yıl içinde bin kiloya yakın atık pil toplandığını dile getirerek, geri dönüşüm uygulamalarının sağlıklı bir şekilde süreceğini kaydetti.