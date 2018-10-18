Muhtarlardan atık yağ projesine büyük destek

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bitkisel atık yağ toplama projesi devam ediyor.

Nebatî atık yağların çevreye verdiği zararı önlemek için yürütülen kampanyaya Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik'ten destek geldi. Mahalle sakinlerinin destekleriyle 180 litreye yakın meskenlerden çıkan atık yağ toplayan Enver Çelik'e Proje Koordinatörü Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk 180 adet zeytinyağlı sabun hediye etti. Hediye sabunların tesliminde Adliye Köyü Muhtarı Burhan Bayrak ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Necmi Ünlü de hazır bulundu.

Mahalle sakinlerine teşekkür eden Ahmet Dedetürk, Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, evlerde ve iş yerlerinde lavaboya dökülen atık yağların çevreye had safhada zarar verdiğini dile getirdi. Atık yağlardan pillere varıncaya kadar çevreyi kirleten bütün unsurların kanserojen olduğuna vurgu yapan Dedetürk, gösterdikleri hassasiyetten dolayı Muhtar Enver Çelik'e teşekkür etti.