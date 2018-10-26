Muhtarlardan Fetih Müzesi'ne ziyaret

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden merkez ilçelerdeki mahallelerin muhtarları, dev yapıyı büyük bir hayranlıkla inceledi.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Açılış öncesi tanıtım gezilerinin sürdüğü müzeyi, Osmangazi'nin yanı sıra Yıldırım ve Nilüfer ilçesindeki mahallelerin muhtarları da ziyaret etti. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan müzede ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen mahalle muhtarları, geleneksel çiniler, kütüphane, konferans salonları ve 1000 kişi seyirci kapasiteli amfi hakkında da bilgiler aldı. Fetih Müzesi'nin hem mimari hem de tarihi ve kültürel açıdan Bursa'nın yüz akı bir proje olduğunu ifade eden mahalle muhtarları, dev kubbeye çıktıklarında ise hayranlıklarını gizleyemedi.

Kubbeye çıktıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, “İlk girdiğimizde normal olarak karşıladığımız müzenin kubbe kısmına çıktığımızda büyülendik. Bu muhteşem eseri Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.

Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer de gezi sonrasında yaptığı değerlendirmede Fetih Müzesi ile adeta 692 yıl öncesinin Bursa'sına gittiklerini belirterek, “Hem proje anlamında hem de imalat esnasında büyük emek verilmiş bu müze, Osmangazi Belediyesi'nin ustalık eseri bir çalışma olmuş. Çiziminden, son uygulamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin bu eseri dostlarına, çocuklarına göstermesini arzu ediyor, Başkanımız Mustafa Dündar'ı yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.