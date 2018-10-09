Muhtarlardan Sarıbal'ın açıklamalarına yalanlama

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki muhtarlar, mahallerinde silah ve uyuşturucu satıldığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'da özellikle nüfusu 200 bini bulan 6 mahallede uyuşturucu satıcılarının cirit attığını, daha yeni bir gencin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Güneştepe, Gülbahçe, Zafer, Yavuzselim, Emek ve Hacivat muhtarlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, "Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gülbahçe, Zafer, Yavuzselim, Emek, Hacivat ve Güneştepe mahallerinde uyuşturucu tacirlerinin rahat rahat gezerek satış yaptığını ve ilaveten tarikatların bin liradan silah sattığını söyledi. Bu mahallelerimizin muhtarları bu konuya oldukça tepkili. Bu mahallede yaşayan tarikatların silah sattığı iddiaları mahalle sakinlerini tedirgin etmiştir. Şu an ismi geçen bütün mahalle muhtarları burada. Onlar, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını, kendilerinin bilmediği bir şeyi vekilin nereden bildiğini söyledi. Emniyet güçleri de gelip bizimle görüştü. Böyle bir şeyin olmadığını onlara da söyledik. Zaten emniyet güçlerimiz bu konuda hassas. Sürekli çalışmalar yapmaktalar. Böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ve olmadığını ifade etmek istiyoruz" dedi.

Güneştepe Muhtarı Sabri Akgün ise "Geçtiğimiz günlerde basın organlarında yayınlanan haberi kesinlikle kınıyoruz. Sayın Orhan Sarıbal'ın mahallemize yaptığı ilk ziyaretinde, tarafımızca tarikatların silah satışı yaptığı gibi bir beyanımız olmamıştır. Yapılan görüşmelerde sadece uyuşturucuyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsettik. Bu konuda zaten emniyetten sürekli destek alıyoruz. Belirtmek istediğimiz sorunumuz aslında, çamlık alanı dediğimiz alanın bir an önce ışıklandırılıp sosyal donatı haline dönüştürülmesi. Orada yaşayan insanlarımızın can ve mal güvenliğini daha rahat bir şekilde sağlamak istememizdir. Muhtar olarak mahallemizin bu şekilde anılmasını istemiyor ve bu suçlamaları kabul etmiyoruz" diye konuştu.