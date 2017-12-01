Muhtarlarla büyük buluşma

Bursa’ya hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Yaptıklarımız, bu insanların yüzlerini güldürüyorsa, standartlarını yükseltiyorsa, amacımıza ulaşıyoruz demektir” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçenin muhtarlarıyla Merinos AKKM’de bir araya geldi. Aktaş, ‘Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız’ fikrine vurgu yaparak, şehrin geleceğine yönelik atılacak adımlarda muhtarların önemine dikkati çekti. Bursa’da vatandaşların mutlu yaşamasını hedeflediklerini anlatan Başkan Aktaş, “Burası bir dost meclisi, derdimizi heyecanımızı anlatıp bundan sonraki süreçle alakalı da atacağımız adımları belirleyeceğiz. Muhtarlar demokrasinin uçbeyleridir. Herkesin gidip rahatlıkla ağladığı, sitem ettiği, dertleştiği muhtarlardır. Kaymakama kızar gider muhtara söyler, başkana kızar gider muhtara söylenir. Muhtarların her yere girebildiğini bildiği için vatandaş kendisine muhtardan ayrıcalık ister” dedi.

Başkan Aktaş, aynı dönemlerde başkanlık yaptığı Recep Altepe’nin istifasının ardından göreve geliş sürecini de anlatarak, “3 Kasım Cuma itibariyle fiilen göreve başladık, bugün 28. gündeyiz. Bursa’yı tanımaya çalışıyoruz. 3 milyona yakın nüfus, 17 ilçe var Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak 2 ayrı tüzel kurum ve BESAŞ, BURBAK, BİNTED gibi 11 civarında iştirak ve 12 bin 875 civarı çalışan var. 3 milyon nüfus, bazı Avrupa şehirlerinden fazla” şeklinde konuştu.

Aktaş, 1058 mahallede görev yapan muhtarların hepsinin kendilerine göre sıkıntıları olduğunu vurgulayarak, “Burası bir aile meclisi. Bundan sonraki sürecin daha iyi ilerlemesi için adımlarımızı atacağız. Samimiyet ve iyi niyet olduktan sonra her şey çözülür” dedi.

Mali Müşavir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “İyi mühendis olmak demek iyi belediye başkanı olmak demek değil, iyi tüccar olmak demek iyi belediye başkanı olmak demek değil. Belediyeciliği 3 P ile tanımlıyorum. Para, personel ve proje yönetimi, bu üçü arasında ne kadar iyi dengeler kurabiliyorsanız o kadar başarılı olursunuz. İnsanın olduğu yerde eksiklikler ve aksaklıklar olur, hele Bursa gibi göç alan kentlerde belirli problemlerin olması normal. Mesele bu problemleri, acil olanlardan başlamak kaydıyla, nasıl bertaraf ederiz Ne oldum değil ne olacağım demeli. Bizim kaderimizde Bursa gibi tarihi, maneviyatı yüksek, özellikleri yüksek bir şehre Belediye Başkanı olmak varmış. Bu gemiyi bu limana en iyi şekilde ulaştıralım diye dua ediyorum” diye konuştu.

“Haddimizi biliriz”

Başkan Aktaş, en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Siyasette düzgün hizmet etmek önemli. Mesele, iyi anılanlardan olmak. Mesele, isminiz yâd edildiğinde “Ya ne iyi insandı” denmesi Hiçbir takıntım ve kompleksim yok. İşimizi aşkla ve heyecanla yapmaya gayret ediyoruz. Biz haddimizi biliriz. Yaptıklarımız, bu insanların yüzlerini güldürüyorsa, standartlarını yükseltiyorsa, amacımıza ulaşıyoruz demektir” diye konuştu.

Bursa’daki ataleti atmaya çabaladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, herkese eşit mesafede olduklarını da sözlerine ekleyerek, “Bizim liderimiz ve rehberimiz bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilikten gelen bir lider. Bursa için çok heyecan duyuyor ve bu kentin sıkıntılarını çok iyi biliyor” dedi.

İlçelerde koordinatörlük müessesesinin kalktığını ifade eden Başkan Aktaş, “İlçelerde sorumlu belediye başkanıdır. Sonuç odaklı çalışıyoruz. Hayaller var ama hayal satmak değil, bu konuda ciddi bir duruş sergileyen bir kardeşiniz olacak burada. Bizi makamlar ve mevkiler dönüştüremez. Bursa’nın belediye konularına giren işleriyle alakalı adımlar atacağımızdan emin olun. Ayaküstü iş halletme şeklimiz yok. Belediye başkanıyım ben, hizmetkârım. Allah’a şükrediyorum, böyle bir şehre hizmet etmek gurur. 17 ay gibi bir sürede neler yapabiliriz, ona bakıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, muhtarlara çalışma sistemiyle alakalı açıklamalarda bulunarak, “Muhtarlardan ricam, Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili işleri yaptırın. İlçe belediyeleri, sosyal belediyecilik işlerini yapacaklar. Bizim işimiz, altyapı, yol, ulaşım, trafik, çevre, şehrin turizmi, ekonomisi Bizler elde olan kaynakları kullanmak durumundayız. Önemli projeleri, küçük küçük projelerle uğraşırken kaçırmayalım. İnsana tebessüm yetiyor, bir sıcak bakış bütün algıyı değiştiriyor. Bu makam; mazlumun gözyaşını durduracaksa, şehre değer katacaksa eğer, o işleri yapacak. Biz Büyükşehir olarak makro projelerle uğraşmak istiyoruz. Elimizde yol haritalarımız var. Yetkisiz yetkili yok, yetkililer belli. Bundan sonraki süreçte yetkililer, yetkinin gereğini yapmak durumundalar” diye konuştu.

Başkan Aktaş, muhtarlıklardan gelen taleplere mutlaka net cevaplar verileceğini, yapılacaksa ne zaman yapılacağı, yapılamayacaksa da yapılamama sebeplerinin net olarak belirtileceğini kaydederek, şahsi cep telefonunun numarasını da muhtarlarla paylaştı. Önümüzdeki hafta acil eylem planını kamuoyuna açıklayacaklarını ve ilçe ziyaretlerinin de süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını da tanıttığı muhtarlardan sıkıntılarıyla ilgili bilgiler de aldı.