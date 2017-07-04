Muhteşem konserle 90’lara yolculuk

Uluslararası Bursa Festivali’ sahnesinde usta sanatçıları bir araya getiren ‘Şimdi 90’lar’ konseri, sanatseverleri müzikle dolu keyifli bir zaman yolculuğuna çıkardı.

Türk Pop Müziği’nin 90’lı yılları coşkulu konserle geri döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, bu yıl 56.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, ‘Şimdi 90’lar’ adlı muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkılarıyla 90’lı yıllara imzasını atan usta sanatçıları bir araya getirdi.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konserde, yıldızlar, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı. Seçil, Hazal, Jale, Erdal, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Yeşim Salkım önce solo olarak sahneye çıkıp gönüllere kazınan şarkılarını seslendirdi. Konserde, ‘Uhde’, ‘Bozuyorum Yeminimi’, ‘Gittin Gideli’, ‘Parolayı Söyle’, ‘Eğlen Güzelim’, ‘Sevdik Sevdalandık’, ‘Sonuna Kadar’ ve ‘Üzülme’ gibi çok sevilen şarkıların yanı sıra Kayahan’ın ‘Hep Karanlık’, Candan Erçetin’in ‘Sevdim Sevilmedim’ ve Oya - Bora’nın ‘Sevmek Zamanı’ gibi şarkıları da coşkuyla söylendi. Bursalı sevenlerinin, şarkılarına neşeyle eşlik ettiğini gören sanatçılar, ustaları buluşturan keyifli konserden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Yaklaşık 3 saat süren konserde, en özel şarkılarıyla kimi zaman oynatan bazen de duygulandıran sanatçılar, muhteşem konserin finalinde hep birlikte sahneye çıktı. ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını Bursalılarla birlikte seslendiren usta sanatçıların performansını sevenleri de uzun süre ayakta alkışladı.