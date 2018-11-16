Mülteci deklarasyonuna ilk imza Nilüfer'den

Nilüfer Belediyesi, “Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu”na Türkiye'de imza atan ilk belediye oldu.

16 Ekim'de İstanbul'da Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD ) iş birliğiyle düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Çalıştayı'nda hazırlanan deklarasyona ilk imzayı Nilüfer Belediyesi attı. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret ederek deklarasyonu sundu. Duman bu alanda ilk imzayı Nilüfer Belediyesi'nin atacağını belirterek, Nilüfer'in örnek olduğunu ifade etti.

Duman, Türkiye'de son yıllarda artan mülteci kriziyle alâkalı ilk defa böyle bir deklarasyon hazırlandığını ve uluslararası alanda da bu deklarasyonun önemli olduğunu belirtti. Deklarasyonun içeriğinden de bahseden Duman şöyle konuştu:

“Bu deklarasyonu imzalayan yerel yönetimler sosyal koruma alanında tamamlayıcı bir rol üstleniyorlar. İmzacılar, mültecilerin ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarına dezavantajlı grupları önceleyerek dahil edilmelerine ve mültecilerin bu bağlamdaki hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilendirilmelerini üstlenir, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için strateji ve politikalarla yapılan çalışmalar dahilinde destek vermeyi de taahhüt eder.”

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD ) iş birliğiyle hazırlanan bu deklarasyonu ilişkin çalışmayı Türkiye geneline yayılmasını arzu ettiklerini ifade eden Duman şöyle devam etti: “Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmaları verimli sonuçlar doğuracaktır. Mültecilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak açısından da bu deklarasyon önemli.”

Duman'ın bilgilendirmesinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu'na imza attı. Bozbey böylece deklarasyona imza atan ilk belediye başkanı oldu.