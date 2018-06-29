Murad Hüdavendigar Han Bursa’da anıldı

yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova’da düzenlenen törenin ardından, Çekirge semtindeki kabri başında da dualarla anıldı.

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan, sultan unvanını devlette ilk defa kullanan ve 1. Kosova Savaşı’nda şehit edilen 1. Murat, Bursa’daki kabri başında dualarla anıldı. Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen 1. Murad Hüdavendigar Han’ı anma programında ilk olarak Çekirge’deki 1. Murad Hüdavendigar Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu. İkindi namazının ardından Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han’ın türbesine geçilerek şehit padişahın kabri başında dua edildi.

Kosova’dan Osmangazi’ye Gönül Köprüsü

Mehter takımı ve kılıç kalkan gösterilerinin ardından konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı Sultan Murad Hazretlerinin şehadetinin 629. yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Murad Hüdavendigar Han için 14 yıldır her yıl hem Bursa’da hem de şehit edildiği Kosova’da anma programı düzenlediklerini, ilk programı Ramazan Ayı içinde Kosova’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dündar, "Bugün burada yaşadığımız bu coşku ve heyecanı Ramazan Ayı’nda Kosova’da da yaşadık. Sultan Murad’ın, 1389’da Kosova’ya gidip, Balkan coğrafyasına barışı, kardeşliği ve huzuru yaydığı gibi bizler de bugün aynı kardeşlik ve sevgiyi oralara taşıyoruz” dedi.

Osmanlı’nın 3 kıtaya barışı, huzuru ve kardeşliği götürdüğünü ifade eden Dündar, “Sultan Murad, 27 yıl at üzerinde 37 sefere katılarak, aldığı mirası 5 kat arttırmış ve Anadolu’ya Balkan kapılarını açmış bir padişahtır. Devletin temellerini atarak, devleti yeniden dizayn ediyor, güçlendiriyor, yeniçeri ocağını kuruyor ve Balkanlara kadar giderek barışı ve huzuru oralara da taşıyor. O günün şartlarında denizleri aşarak, Allah rızası için oradaki insanların hayatını güvence altına almak için gittiler. Dil, din, ırk gözetmeksizin insanların can ve mallarını güvence altına aldılar. Emperyal bir zihniyetle oradaki zenginliğe, mala mülke göz dikmedik. Türkiye, 1389 yılındaki süreci bugün yeniden yaşıyor. Bugün kahraman ordumuz Afrin’e giriyorsa, Münbiç ve Kandil’de bu temizliği yapıyorsa, bu temizlik Allah rızası içindir. Bu harekat, devletimizin bekasını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak içindir. Ordumuz daima muzaffer olsun, hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

"Bu Millet, Kuruluş Amacına Uygun Şekilde Ayağa Kalktı”

Murad Hüdavendigar Han’ın şehircilik adına da çok önemli mesajları olduğuna dikkat çeken Dündar, “Hemen yanımızdaki cami, mimari bir şaheserdir. Burada devleti idare ettiler. Bugünün yerel yöneticileri, teknik adamları olarak bu mimari eseri inceleyerek, günümüz mimarisini yansıtan eserler için örnek almalıyız. Bursa’nın her mahallesi, her noktası bir mesaj içerir. Bu mesajları almalıyız, hedefleri görmeliyiz. Tarihi miras, bizlerin omuzlarında onurlu bir yüktür. Bizler de onurlu bir şekilde bu yükü omuzladık geleceğe taşıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde mesajı yerine ulaştıran bir anlayış içerisindeyiz. Yerel yöneticiler olarak bu felsefeyi unutmamak, unutturmamak ve geleceğe bu düşünceyle bakma adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Elhamdülillah, bu milletin önü aynı felsefeyle yeniden açılmıştır. Bu millet, tarihte olduğu gibi, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, Sultan 1. Murad Han felsefesinin kuruluş amacına uygun şekilde ayağa kalkmıştır. Allah yolculuğumuzu hayırlı etsin, ülkemizin önünü açık eylesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de, Murad Hüdavendigar Han’ın hayatından çıkarılacak çok fazla ders olduğunu belirterek, “Muhteşem bir şehir olan Bursa, Osman Gazi, Orhan Gazi ve Murad Hüdavendigar gibi atalarımızın bize en güzel hediyesidir. Bugüne kadar atalarımızın kültürlerini yaşattık, yaşatmaya devam ediyoruz. Özellikle şu anki belediyelerimiz bu ecdadımızın eserlerini yaşatıyor. Böyle anlamlı bir programı her yıl düzenleyen ve devam ettiren Osmangazi Belediyemiz’e, Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Büyük hizmetler oluyor. Tarih gün yüzüne çıkıyor. İnşallah, bu hizmetler devam edecek” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan da, bu anlamlı programı gerçekleştirdikleri için Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “1. Murad Han, şehitlik muradına erdi ve kalbini Kosova’da bıraktı. Kalbini orada bırakarak Balkanlar ile Bursa arasında çok güzel köprüler kurmuş oldu” dedi.

Sultan Murad Hüdavendigar Han’ı anma programına, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.