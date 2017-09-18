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18 Eylül 2017 14:44

Murad Hüdavendigar Lisesi’ne 41 ülkeden öğrenci

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 41 ülkeden 56’sı yabancı 60’ı Türk olmak üzere toplam 116 öğrenci kayıt yaptırdı.

Murad Hüdavendigar Lisesi’ne 41 ülkeden öğrenci

18 Eylül 2017 14:44


Hamiler Mahallesi’nde 21 bin 402 metrekare alana 36 derslikli ve 750 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin ilk ders zili çaldı. Selçuklu dönemi ve günümüz mimarisi harmanlanarak inşa edilen Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük okulu olma özelliğine sahip Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yeni eğitim öğretim dönemi için 41 ülkeden 56 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı. Afrika ve Asya’da yer alan Müslüman ülkelerden öğrencilerin yanı sıra bu yıl Kırım, Bosna ve Yunanistan gibi ülkelerden öğrenciler de Murad Hüdavendigar Uluslar Arası İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırdı. TEOG’dan 465 ile 495 arasında puan alan 60 Türk öğrencinin de 2017-2018 eğitim öğretim yılı için tercihi Uluslar Arası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması adına eğitime ciddi katkı koyuyoruz. Yeni okullar inşa ederek, öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Aynı zamandan ilçe sınırları içerisindeki okullarımıza hizmet götürerek, çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz bunları yaparken öğrencilerimize sadece derslerini çalışmak ve eğitimlerini tamamlayarak başarılı bireyler olmak kalıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri adına eğitim alanında yatırımlarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.




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