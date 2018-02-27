Murat Aslan’ın "Dünlüğü" İnoksan’ın destekleriyle kitaplaştı

İnoksan, gastronomi sektörüne değer katan ve eğitimin önemini vurgulayan projelerini hız kesmeden sürdürüyor. İnoksan bu doğrultuda, yaklaşık 2 yıldır birçok okulda sayısız öğrenciye ulaşan, deneyimli şef Murat Aslan’ın projesi olan “Bir Aşçının Dünlüğü” söyleşilerine yeni eğitim-öğretim sezonunda da destek olmaya devam ediyor. Bu süreçte Murat Aslan’ın deneyimlerini esprili bir dille kaleme aldığı “Bir Aşçının Dünlüğü” kitabı da raflardaki yerini aldı. Kitap şimdiden gastronomi öğrencilerinin ve şeflerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz haftasonu TÜYAP’ta gerçekleşen 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde Mutfak Kitap standında imza günü düzenleyen Murat Aslan, genç şefler başta olmak üzere birçok meslektaşıyla buluşarak ‘Bir Aşçının Dünlüğü’ kitabını imzaladı. İki gün süren etkinlikte Aslan’a ilgi büyüktü.

Bir Aşçının Projesi’nin başından bu yana gerek söyleşiler gerekse kitap sürecinde sponsorluk desteği veren İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ise kitaba ilişkin şöyle konuştu:

“Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin en büyük emekçileri aşçılar. Onları her daim her platformda desteklemeye gayret gösteriyoruz. Murat Aslan, gerek genç aşçılara gerekse aşçılık mesleğine katkılarıyla adından sıkça söz ettiren bir şef. İnoksan olarak bizlerin eğitime verdiği önemi Bir Aşçının Dünlüğü projesiyle pekiştiren Aslan’a bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. 2 yıl boyunca süren proje çerçevesinde birçok okulda binlerce öğrenci ile buluşan ve onlara mesleğin en ince ayrıntılarını aktaran bir platformda bizler de yer aldık. Sonuç olarak yaşanmışlıkların bir kitaba dönüştüğü bu projeye destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Murat Aslan’a başarılarının devamını diliyor ve kalemine sağlık diyorum. İnoksan olarak eğitime destek veren projelere elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz.”