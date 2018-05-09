Mureu: "Türkiye’ye minnettarız"

Ekonomik anlamda da uygun fiyatla kaliteli ürünleri Afrika pazarına sunan Türkiye’ye minnettarız” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Afrika Tanıtım Günleri’ etkinkinliğine ev sahipliği yaptı. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, DEİK Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu, Kenya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı James Mureu, DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatörü Tamer Taşkın ile Bursalı ve Kenyalı iş dünyası temsilcileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin yüzyıllar öncesine uzandığını söyledi. Afrika kıtası ile Türkiye’nin ticaret hacminin 2003 yılında 5,47 milyar dolar iken, bu rakamın 2014 yılında 4 katlık bir artışla 23,4 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Koçaslan, “2016 yılında ise bu rakam 16,7 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Ülkemizin kıtadaki toplam yatırımlarının değerinin ise 6 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir. Kenya ekonomisinin 2030 yılına kadar ortalama yüzde 6.2 oranında istikrarlı bir büyümeyle seyredeceği ve bu performansın diğer Afrika ekonomilerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.7 büyüyen Kenya, taşıdığı potansiyelle Türk şirketlerimiz için de çok önemli fırsatlar barındırmaktadır” dedi.

"Yılda yüzde 6 büyüyor"

DEİK Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu, konseyin 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi. Kenya’nın Doğu Afrika’ya yatırımların ve ticaretin açıldığı bir kapı olduğunu ifade eden Koloğlu, 45 milyona yakın nüfusa sahip Kenya’nın büyük bir ekonomik potansiyeli olduğunu vurguladı. Koloğlu, Kenya ekonomisinin son 5 yılda ortalama 5.5-6 civarında büyüdüğünü de kaydetti.

Kenya’da bankacılık sisteminin oldukça iyi olduğuna değinen Koloğlu, “Sabah gönderdiğiniz parayı gün içerisinde alabiliyorsunuz. Ülke, Türk yatırımcılara güvenli ticaret imkanı sunuyor. Kenya’ya ulaşım oldukça kolay. Haftanın 7 günü İstanbul’dan uçak seferleri var. Kenya ile yakın ilişkiler içinde olmamızda hiçbir engel yok. Türkiye ile Kenya arasındaki dış ticaret hacmi şu anda 200 milyon dolar seviyesinde" diye konuştu.

Kenya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı James Mureu, Kenyalı iş insanlarının Türk firmalarla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Türkiye’nin dış ticarette Afrika pazarına ayrı bir önem verdiğini kaydeden Mureu, “Özellikle vize konusu kolaylaştırıldı. Ben pasaportumu cuma sabahı aldım. İş günü bitene kadar vizem geldi. Bir iş insanı bu kadar kolay vize alabiliyorsa, Türkiye dünya ile işbirliğine her zaman açık anlamına gelir” şeklinde konuştu.

"Somali’de sadece Türkiye’nin gücünü gördüm"

Mart ayında 44 Afrika ülkesinin birlikte imzaladığı Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın önemine değinen Mureu, “Bu protokol Afrika kıtasının gelişiminin önünü açacak. Dünyada Afrika kıtası ile ilgili farklı bir algı var. Türkiye bu ülkelerden birisi değil. Somali’ye gittiğimizde orada tek bulduğumuz ülke Türkiye’ydi. Bu da bizim için çok anlam ifade ediyor. Ekonomik anlamda da uygun fiyatla kaliteli ürünleri Afrika pazarına sunan Türkiye’ye minnettarız” şeklinde konuştu.