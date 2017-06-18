Musababa Mahallesi parkına kavuştu

Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Her biri farklı konseptlerde tasarlanan parklar, vatandaşlara rahat nefes almalarını sağlayacak ferah ortamlar sunarken, çocuklara güvenli oyun imkanı sağlıyor. Bu kapsamda kamulaştırma yapılarak oluşturulan alanda meydana getirilen çocuk oyun ve dinlenme parkı, daha önce coğrafi konumundaki eğim nedeniyle park yapımına elverişli olmayan Musababa Mahallesi’ne değer kattı. Bin 61 metrekare alanda kurulu Musababa Mahallesi Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı’nda çocuklar için modern oyun grupları, güvenli kauçuk zemin, yetişkinler için spor aletleri ve kamelyalar yer alıyor.

Musababa Mahallesi’nde daha önceki süreçte restorasyonu yapılarak kurs merkezine dönüştürülen Hançerli Hamamı ile çok amaçlı mahalle konağını kazandırdıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Musababa ağırlıklı olarak emekli vatandaşlarımızın yaşadığı sakin bir mahallemiz. Bu bölgede daha önce yaptığımız çalışmalar kapsamında Hançerli Hamamı’nı restore ederek bölgedeki kadınlarımızın eğitimi için meslek edindirme kurslarımız dahilinde bir merkez kazandırdık. Eski mahalle muhtarlığının bulunduğu yere, aile sağlığı merkezi ile YIL-MEK okul öncesi eğitim sınıfı ve yine kadınlar için kurs merkezinin yer aldığı modern bir mahalle konağını hizmete açtık” dedi.

Musababa Mahallesi’ne kazandırılan parkın bölgedeki önemli bir eksikliği daha ortadan kaldırdığına işaret eden Başkan Edebali, “Mahallemizde çocuklarımızın oynayabilecekleri, vatandaşlarımızın da spor yapacakları ve dinlenebilecekleri bir park alanı eksikliği vardı. Parkımızın bulunduğu arazi şahsa ait olduğu için kamulaştırma işlemi gerçekleştirerek parkımızı oluşturduk. Bin 61 metrekarelik alanda spor aletleri, oturma grupları, çocuk oyun ekipmanları mevcut. Orta ölçekli projelerimizden mahalle konaklarını, parkları kazandırarak mahalleye aidiyeti sağlayacak hizmetleri yaparken, şehrin vizyonunu geliştirecek büyük projeleri de kazandırıyoruz. Sular Vadisi, Mola Yegan Kültür Merkezi, Türkiye’nin en büyük spor kompleksi ve gençlik merkezi gibi projeleri kentsel dönüşüm çalışmalarımızla entegre ederek bu dönem Yıldırım’a altın çağını yaşatıyoruz” diye konuştu.

Şehirler için en önemli parametrelerden birisinin de kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve sosyal donatı alanlarıdı olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Yerel yönetimler mesafe kat ederek yeşil alan miktarı ve sosyal donatı alanı sayısını artırdıkça, şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesinde de pozitif bir değişme olacaktır. İlçemize yaşanan göç ile beraber oluşan nüfus yoğunluğu ve plansız yapılaşma sonrası sosyal donatı alanları yetersiz seviyedeydi. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizi planlarken geleceği düşündük. Sosyal donatı alanları etrafındaki konutlara da ticari alanlara da büyük değer katacaktır. Planlamamızı yaparken yeşil alanlara ve yeşil akslara yer vererek çocuklarımızın güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar meydana getiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, evlatlarımızın teknolojinin esiri olmadan sosyal medyadan, internetten uzaklaşarak sokaklarda ve parklarda doğayla kucaklaşmalarını sağlayacak mekanlar oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.