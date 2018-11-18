Muska içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık zanlısı olarak yakalanan bir kişinin muskasında uyuşturucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir çiftlikte küçükbaş hayvan ve tüfek hırsızlığı ihbarını alan polis ekipleri çiftlik bölgesinde araştırma ve inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları kısa süreli araştırmanın ardından adı açıklanmayan bir kişi ile 5 adet küçükbaş hayvan ve tüfek ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan zanlının ev ve üst aramasında hırsızlık malı olduğu öne sürülen bir takım malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlının muskasının içinde de metamfetamin ele geçirildi.

Çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.