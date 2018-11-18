İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muska içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hırsızlık zanlısı olarak yakalanan bir kişinin muskasında uyuşturucu bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık zanlısı olarak yakalanan bir kişinin muskasında uyuşturucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, bir çiftlikte küçükbaş hayvan ve tüfek hırsızlığı ihbarını alan polis ekipleri çiftlik bölgesinde araştırma ve inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları kısa süreli araştırmanın ardından adı açıklanmayan bir kişi ile 5 adet küçükbaş hayvan ve tüfek ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan zanlının ev ve üst aramasında hırsızlık malı olduğu öne sürülen bir takım malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlının muskasının içinde de metamfetamin ele geçirildi.


Çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.