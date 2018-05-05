Çavuş-onbaşı benzetmesi. Allah’tan kork, sen neredesin, senin benzetme yaptığın Recep Tayyip Erdoğan nerede. Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanıdır. Sen hangi çavuş-onbaşıdan bahsediyorsun” dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı, 20 kişilik listeyi belirlemek için temayül yoklamasına gitti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yaklaşık 2 bin 400 kişinin oy kullanacağı temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da katıldı. Yoklama öncesinde açıklamalarda bulunan Ataş, “Cumhurbaşkanı adayımız cumhurun ittifakıyla, yerli ve milli duruş sergilemekle, MHP ve AK Parti’nin ittifak protokolü TBMM’de yasallaşmasıyla yeni bir süreç başladı. Bunun ardından ana muhalefet partisi ve diğer grubu bulunmayan muhalefet partilerinin nasıl bir yol izlediklerini, nasıl bir kin ittifakı oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte müşahede ettik. Normal süreçlerde asla bir araya gelemeyecek zihniyetlerin nasıl AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kirli ittifak oluşturmanın gayretlerini hep birlikte gördük. Milletimizde bunu izliyor” diye konuştu.

“Sen neredesin, senin benzetme yaptığın Recep Tayyip Erdoğan nerede”

Ana muhalefet partisinin dün cumhurbaşkanı adayını açıkladığını ifade eden Ataş, “Dün açıklanan aday Muharrem İnce’nin nasıl bir konuşma yaptığını hep birlikte şahit olduk. Nasıl bir seviyesiz konuşma. Tamamen içi boş Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan kin dolu konuşmayı hep birlikte gördük ve izledik. O benzetmelerin küçücük 5-6 yaşlarındaki çocuklar bile dillerine almazlar. Çavuş-onbaşı benzetmesi. Allah’tan kork, sen neredesin, senin benzetme yaptığın Recep Tayyip Erdoğan nerede. Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanıdır. Sen hangi çavuş-onbaşıdan bahsediyorsun. Siyaseti bu kadar seviyesizleştirmeye kimsenin hakkı yoktur” açıklamasında bulundu.

“2002’den bu yana siyasete bir seviye kazandırdık”

“Siyaseti yapacaksak adam gibi, omurgalı bir şekilde yapacağız” diyen Ataş, şöyle devam etti:

“Seviyesiz siyasetleri 2002 yılından önce bıraktık. 2002’den bu yana Türkiye’de siyasete bir seviye kazandırdık. Bu siyaseti 2002 öncesine döndürmenin kimsenin hakkı yok. Seçim sürecinde o seviyesiz konuşmalar, kin ittifakının dile dökülen cümlelerini hep birlikte sık sık göreceğiz. AK Parti’nin siyaset sahnesine çıktığı 2002 yılından bu güne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının bu ülkeye kazandırdıklarını tüm halkımız biliyor. Ana muhalefetin durumunu da milletimiz görüyor. Yeni bir tarih yazmak suretiyle Türkiye’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek bir seçimi hep birlikte 24 Haziran’da yaşayacağız.”

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise “Önemli sayıda başvuru olmuştu. Bugünde teşkilatımızın temayül yoklamasını yapıyoruz. Coşkulu bir gün, şölen havasında geçiyor. Ben bütün aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah 24 Haziran’da en güzel listelerimizle seçmenimizin karşısına çıkacağız. Bugün yaklaşık 2 bin 400 kişi oy kullanacak” şeklinde konuştu.