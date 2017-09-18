Mustafa Denizli’den Galatasaray değerlendirmesi

hafta mücadelesini değerlendirdi. Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşması dışında grafiğinin son derece düzgün olduğunu belirten Denizli, “Bursaspor da aldığı galibiyetlerle kendine güvenini üst seviyeye çıkardı. İki tane güveni üst seviyede olan takımın maçı. Her türlü sonucun olabileceği bir maç” dedi.

Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Eylül Ayı Sinerji Toplantısı’nı Türk futbolunun duayen isimlerinden Mustafa Denizli ile gerçekleştirdi. Bursa’daki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, Bursaspor’un ligdeki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bursaspor potanın içerisinde. Bursa’ya ilk defa özel bir gece için geldim ve çok özel günler için geldim. Bursa’nın benim hayatımda çok özel yeri var. Bursaspor’un lige başlangıcında biraz tereddütler vardı, lige başladığı zaman onun dışında hem oynadığı futbolla hem aldığı sonuçlarda ligde iddialı iddialı bir konuma geleceğini gösterdi. Zaten iyi bir kadrosu var. Hem transferleriyle, devam eden futbolcularıyla, onun için taraftarı da stadı doldurmaya başladı. Bursa benim için çok özel bir yer. Bütün coşkunun artması Bursaspor için bu yılın en büyük artı değerlerinden bir tanesi” dedi.

“Antalya maçı dışında Galatasaray’ın grafiği son derece düzgün”

Bursaspor’un ligin 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçını da değerlendiren Denizli, “Türkiye liginde alınan sonuçlara baktığımız zaman her sonucun normal kabul edileceği maçlar vardır. Bursaspor-Galatasaray maçı da onlardan bir tanesi. Antalya maçı dışında Galatasaray’ın grafiği son derece düzgün. Bursaspor aldığı galibiyetlerle kendine güvenini üst seviyeye çıkardı. İki tane güveni üst seviyede olan takımın maçı. Her türlü sonucun olabileceği bir maç. Çok keyifli olacak heyecan ve tempo açısından. Sonucu söylemek zor” diye konuştu.

“Sayı üzerinde tartışma yaşanılabilir, toptan düşürülmesi mümkün değildir”

Yabancı oyuncu sınırlaması konusuna ilişkin de görüşlerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, “Cumhurbaşkanımız görüşlerini açıkladı. Bazıları farklı anladı. Tartışmaya değer bir konudur. 20 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Bunu sadece spontane değerlendirmek doğru değil. Cumhurbaşkanımızın görüşleri ile ilgili belli konular var. Anlık halledemezsiniz, zamana yaymak lazım. Bunun bir kısmı öyle olabilir. Türkiye’deki standartları değerlendiğin zaman bu açık rekabet ortamında Avrupa’da mücadele ediyorsanız bazı şeyleri ihtiyacınız var. Sayı üzerinde tartışma yaşanılabilir, toptan düşürülmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Kağıttan gemiler yapmamamız lazım”

Süper Lig’de 5 hafta geride kalmasına rağmen yaşanan teknik direktör istifalarını da değerlendiren Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kağıttan gemiler yapmamamız lazım. Belli şeyleri süreç içerisinde aşabilmemiz lazım. Maalesef bu şeyden kurtulamıyor bu döngüden. Genelleme yaptığın zaman burası çok farklı ülke olarak ön plana çıkıyor. Şartlar ne olursa olsun erken alınmış kararlar.”