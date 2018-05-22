Mustafa Er: "Pablo’suz bir düzene geçilecek"

Anlık çözümlerden ziyade 4-5 senelik bir plan-proje ile gelinmeli" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 13. sırada tamamlayan Bursaspor’da, Teknik Direktör Mustafa Er Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısıyla sezonun değerlendirmesini yaptı. Genel olarak arzu etmedikleri bir sezon geçirdiklerini ifade eden Er, “Farklı hedeflerle başlamıştık. Özellikle saha içinde istediğimiz oyunu ortaya koyamadığımız için sıkıntılı bir sürece girdik. Ligi 13. sırada bitirdik. Ne bizim ne oyuncu grubumuz ne yönetim ne de camiamız için kabul edilebilir bir durum değildi. Biz büyük bir camiayız. Bizim camiamız hedefin arkasında beraber gittiğinde çok daha başarılı olan bir camia ancak bu sene bu bütünlüğü sağlayamadık. İlk yarı iyi gittiğimiz bir süreç vardı ancak ikinci yarı beklentilere karşılık veremeyince özgüven dip yaptı. Sezonu belki kazasız belasız atlattık ama arzu etmediğimiz bir noktada bitirdik” dedi.

"Pablo’suz bir düzene geçilecek"

‘Son yıllarda oyun sistemi hep Batalla üzerine kuruluydu. Batalla artık yok. Yeni bir süreç başlayacak. Simdi neler yapılmalı?’ sorusuna Mustafa Er, “Pablo’nun kalitesi tartışılmaz. Onun bu kulübe katkılarını da tartışamayız. Çok büyük bir oyuncuydu. Bunu ilerleyen dönemler gösterecek. Pablo’suz bir düzene geçilecek. Doğru bir strateji ve transfer politikası olmalı. Anlık çözümlerden ziyade 4-5 senelik bir plan-proje ile gelinmeli. Bursaspor’un bir kültürü olmalı. Vakıfköy gibi bir hazinemiz var. Elbette her sene oyuncu gelmesini bekleyemeyiz. Dönemsel durumdur bu. Bazen bir oyuncu gurubu yakalarsınız. Yaş grupları ile alakalı. Bizim Vakıfköy’ü birinci opsiyon yaparak bir kültür oluşturmamız lazım. 4-5 yıllık, belki daha uzun süreli planlar yapıp Vakıfköy’ü bunun en önüne koyup iyi yabancılar ve Türkiye pazarından kalitesi isimlerle harman yapmak gerek. Baktığımızda biz hep böyle formatlar ile başarı yakalamışız geçmişte. Bu hazineyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

“Paul Le Guen, siz takımın başına geçtikten sonra sizi aradı mı?” sorusuna da Er, “Sürekli tercüman ve analizcilerle selam gönderip başarı dileklerinde bulundu” cevabını verdi.

"Yönetimin kararına, tavrına göre oturup karar vereceğiz"

"Kendi geleceğiniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da Mustafa Er, şu yanıtı verdi:

"Önümüzde kongre süreci var. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Kim Bursaspor’un menfaati için daha fazla katkı koyacaksa onun seçilmesini temenni ederim. Benim sürecim de ondan sonra belli olacak. Gelecek yönetimin kararına, tavrına göre oturup karar vereceğiz. Ondan sonra kendim ile ilgili kararlar verebilirim. Şu an afaki konuşmalar yapmak istemem."

"Birçok kulüpte para sıkıntı var"

Son haftalarda futbolcuların antrenmanlara çıkmamalarının hatırlatılması üzerine genç çalıştırıcı, "Birçok kulüpte para sıkıntı var. Kulübümüz için çok hoş olmadı ama neticede yaşandı. Biz bu süreci de en az hasarla atlatmaya çalıştık. Maalesef mali tablo birçok kulüpte kötüye gidiyor. Kulüplerin de kendilerini bir şekilde düzene sokmaları gerekiyor. Federasyon çözüm üretmeli. Gelir ve gider tablosu maalesef denk değil. Benim için sıkıntılı bir süreçti. Bununla da baş edebilmemiz gerekiyordu. Bununla da mücadele ettik bir şekilde" dedi.

"Ertuğrul milli takımı hak etti"

Pro lisansa bu sene başvuracağını ancak senede bir defa kurs açıldığını ve 25 kursiyer alacaklarını söyleyen Mustafa Er, başvurup bekleyeceğini ifade etti.

"Gençleri nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise Er, “Biz antrenmanlara bir çok genç oyunumuzu dahil ettik. Çok değerli hepsi. Ertuğrul milli takıma gitti ve hak etti. Furkan’ın ilerleyen süreçte böyle bir opsiyonu olabilir ama gelişimine devam etmeli. Diğer alttan gelenler onları örnek alacaktır. Bundan sonraki süreçte de ciddi katkı saylayacaklarını düşünüyorum” yanıtını verdi.