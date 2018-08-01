Mustafakemalpaşa Belediyesi 137 yaşında

yılını törenle kutladı. 137. yıl törenine katılan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, merhum belediye başkanlarını mezarları başında ziyaret ederken, Mustafakemalpaşa’nın hizmet ideallerini yeni projelerle yaşattıklarını söyledi.

Türkiye’nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa’nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin kuruluşunun 137. yılı töreni, kutlama yürüyüşü ile başladı. Adnan Menderes Meydanı önünden Cumhurluk Alanı’na kadar devam eden yürüyüşe; Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Ayhan Dadak, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri ile birlikte belediye personeli katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törende konuşma yapan Başkan Sadi Kurtulan, 137 yaşında bir kurumun mensubu olmakla onur ve gurur duyduklarını belirterek sözlerine devam etti,

Mustafakemalpaşa’daki hizmet kervanının yeni atılımlarla sürdüğünü dile getiren Başkan Kurtulan konuşmasında; “ İnsanların kimliğinin yanında diğer önemli bir meziyeti de hizmet verdikleri alan ve kurumdur. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, 131 mahallesi ve 1742 kilometrekarelik alanıyla Bursa’nın %23’ünü kapsayan bu bereketli topraklara hizmet etmenin iftiharını yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz, ‘daha iyi bir Mustafakemalpaşa’ için bize yetki verdi, bizlerde bu sorumluluk duygusuyla hizmetlerimize devam ediyoruz.Gençlik Merkezimizin ikinci etap çalışmalarının da yapımı başlıyor. Büyükşehirle birlikte 670 km’lik alandaki bütün yollarda ulaşım çalışmalarımızda devam etmektedir. İşimizi severek insanlara hizmet etmek büyük bir ibadettir. Bu ilgiyi kaybetmediğimiz sürece halkımızın sevgisi de bizimle beraberdir. Kurumda görev yapan ve yanlarında olmayan bütün belediye çalışanlarına esenlikler dilerken,görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan törenin ardından Mustafakemalpaşa’da önceki yıllarda belediye başkanlığı yapan Mahmut Çolakoğlu ve Sadettin Sarcan’ı kabirleri başında ziyaret ederek dua etti.