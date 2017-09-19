Mustafakemalpaşa Emniyeti’nde görev değişimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini 2,5 yıldır başarıyla yürüten Erol Turan’ın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne tayiniyle boşalan göreve Osmangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Güner getirildi. 18 yıllık görev hayatı boyunca Yalova, Kosova Birleşmiş Milletler Polis Gücü, Siirt Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Katar Büyükelçiliği Misyon Koruma ve son olarak da Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Ümit Güner, 1978 Manisa Gördes doğumlu. Evli ve üç çocuk babası Ümit Güner yeni görevine başladı.