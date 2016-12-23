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23 Aralık 2016 12:30

Mustafakemalpaşa karla mücadeleye hazır

Mustafakemalpaşa karla mücadeleye hazır

23 Aralık 2016 12:30

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kış sezonuyla birlikte karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.
Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda kar ve buzlanmaya karşı önlemlerini alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu kış 30 kişilik ekiple vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlamak için 7/24 nöbette olacak.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekiplerini denetleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, ana arterler başta olmak üzere kritik tüm noktalarda buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Ekiplerin ilk karla birlikte günlük hayatın aksamaması için seri bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Kurtulan; “ 30 kişilik ekip, 3 greyder, 6 iş makinesi, 1 kar küreme aracı ve 10 kamyonla vardiyalar halinde hizmet veriyor. Don ve buzlanmaya karşı 300 tonluk tuz stokumuz hazır. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde görev yaparak kırsal mahallelerde de ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için çalışacağız ” dedi



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